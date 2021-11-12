Двух погибших афалин обнаружили на побережье Краснодарского края

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12 ноября 2021, 14:37

Фото: «МК на Кубани»

На побережье Анапы и Новороссийска туристами были обнаружены мертвые афалины. Волонтеры Центра спасения дельфинов «Дельфа» при осмотре животных заметили следы, характерные при попадании в рыболовные сети. Об этом сообщает «МК на Кубани».

Гибель афалин в Чёрном море – это серьёзная проблема. За три минувших года специалисты выявили свыше 1000 мёртвых китообразных на побережье Краснодарского края.

По мнению экспертов, основная причина смерти млекопитающих – деятельность человека, то есть коммерческое рыболовство.

Так, ежегодно в сетях погибают свыше 300000 дельфинов, китов, морских котиков, акул, черепах и других животных, случайно попавших в «засаду».

Также очень много китов и дельфинов погибает от коммерческого судоходства, многоэтажные круизные лайнеры даже не замечают таких столкновений. По последним данным около 70 % найденных мертвых выброшенных на берег китов имеют травмы не совместимые с жизнью.

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