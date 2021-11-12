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На Камчатке начала восстанавливаться популяция краснокнижных северных оленей

, 14:03

На Камчатке начала восстанавливаться популяция краснокнижных северных оленей
Фото: pixabay

Специалисты Кроноцкого заповедника в Камчатском крае подсчитали количество северных диких оленей. Оказалось, что за последние три года оно возросло на 20%. Прирост составил 50 особей, что говорит о постепенном восстановлении популяции. Об этом сообщает «НИА Экология».

Более того, последние поколения животных показывают более высокую выживаемость.

В 2006 году численность оленей составляла всего две тысячи и животные были занесены в региональную Красную книгу. Извержение камчатского вулкана Кизимен, начавшееся в 2013 году и продолжавшееся порядка трёх лет, привело к ещё большему сокращению числа особей. Однако сейчас популяция восстанавливается и насчитывает более 350 особей.

Для их сохранности необходимы регулярный мониторинг, авиаучет и защита от браконьеров. Эксперты считают, что необходимо существенно ужесточить наказание для браконьеров.

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