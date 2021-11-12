Дания ежегодно тратит 150 тысяч долларов на выброс мусора в море

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12 ноября 2021, 13:07

Фото: pixabay

Собирай мусор с суши — и бросай его в воду. Именно так в датском городе Слагельсе работает «система очистки пляжей». Бульдозер буквально собирает мусор с берега и выбрасывает его в океан: ежегодно на эту программу тратят $150 тысяч, пишет «Лента.ру».

Мэр считает, что это нормально: дескать, мелкий мусор и так попал бы в воду. Экологи считают по-другому: бульдозер не только загрязняет воду, но и разрушает песчаную экосистему, постоянно снимая верхний слой песка.

Примерно такую же практику используют в Индии, интернет пестрит видео, где мусор сбрасывают в воду целыми грузовиками, из которых стоит очередь для подъезда к воде.

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