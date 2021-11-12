Мишустин: Россия начнет реализацию климатических проектов в 2022 году

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12 ноября 2021, 12:21

Михаил Мишустин Фото: Илья Питалев / РИА Новости

«Реализация климатических проектов начнётся уже со следующего года, предстоит не только внедрить более щадящие с экологической точки зрения решения, но и увеличить поглощение парниковых газов нашими лесами и другими природными экосистемами и также перейти к сбору и переработке углекислого газа», - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами. Об этом сообщает «РИА новости».

Также Мишустин призвал сформировать систему внутреннего климатического регулирования в СНГ.

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