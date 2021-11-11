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11 ноября 2021, 15:42

Фото: pixabay

Комиссия по сохранению морских живых ресурсов Антарктики (АНТКОМ) завершила свое 40-е ежегодное совещание. Пятый год подряд не согласовывается ни один из крупномасштабных морских охраняемых районов (МОР) несмотря на то, что ведущие ученые и 1,5 миллиона представителей общественности призывают АНТКОМ защитить Антарктику, назначив три крупномасштабных МОР – в Восточной Антарктиде, на Антарктическом полуострове и море Уэдделла. Об этом пишет «Живой океан».

Разрушительные последствия изменений климата сказываются на миллионах людей во всем мире, а Антарктика и ее морская жизнь находятся на передовой. На протяжении десятилетий биологическая необходимость защиты антарктических вод совершенно очевидна, и Коалиция по сохранению Антарктики и Южного океана (ASOC) глубоко разочарована тем, что страны-члены АНТКОМ не смогли прийти к консенсусу по этим давним природоохранным предложениям.

«Мы крайне разочарованы тем, что в очередной раз стали свидетелями упущенной возможности совершить самый крупный акт защиты океана в истории путем создания трех жизненно важных Морских охраняемых районов в Антарктике. Планета и драгоценные воды Антарктики не могут позволить себе еще один бездеятельный год»,- сказала Клэр Кристиан, исполнительный директор Коалиции по сохранению Антарктики и Южного океана (ASOC).

«Провальные результаты заседания Комиссии по Антарктическому океану по защите последней области дикой природы на Земле за несколько дней до конференции по изменению климата в Глазго служат отрезвляющим напоминанием о том, как бездействие правительств привело нас к климатическому и природному кризису. Если правительства считают, что пустые обещания и потраченное впустую время сойдут им с рук, они ошибаются. Люди во всем мире ждут решительных мер по защите как минимум трети мирового океана к 2030, и вместе мы позаботимся о том, чтобы правительства понесли ответственность. Время вышло – мировые лидеры должны создать заповедники в Антарктическом океане»,- сказала Лаура Меллер, советник по политике в области океана в Greenpeace Nordic.

Страны-члены АНТКОМ согласились продлить действие Меры по сохранению (МС) 51-07, которая контролирует временное распределение порогового уровня при промысле криля в статистических подрайонах, уменьшая воздействие концентрированного промысла криля на зависящих от криля хищников.

Сейчас уже остро стоит вопрос о защите морских обитателей Антарктики, да и наземных тоже. Территории стремительно исчезают, а значит и места обитания, охоты, отдыха и размножения. Страдает вся Антарктическая экосистема, но вот незадача, казалось бы, комитет, который должен защитить Антарктику, её планомерно убивает своим бездействием.

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