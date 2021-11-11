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11 ноября 2021, 13:09

Фото: pixabay.com

Самым убедительным объяснением для науки природы возникновения северного сияния и понимание его физического явления – это его повторение в лаборатории в планетарных масштабах, а точнее в масштабе нашей планеты. И это сделать удалось. Эксперимент был начат в 1985 году под названием «Аракс».

Российские и французские ученые выбрали две магнитосопряжённые точки на поверхности Земли (то есть две точки на одной и той же силовой линии магнитного поля). В южном полушарии был выбран французский остров Кергелен, расположенный в Индийском океане, а в северном полушарии выбрали посёлок Согра в Архангельской области. С французского острова стартовала геофизическая ракета с небольшим ускорителем частиц, который на определенной высоте создал поток электронов.

При движении вдоль магнитной силовой линии Земли, которая была над экватором уже на расстоянии 20 000 км, эти электроны проникли в северное полушарие и вызвали искусственное полярное сияние над Согрой.

Но не все загадки еще решены, например до сих пор не ясна связь полярных сияний с погодой, хотя местные жители прекрасно знают, что оно чаще наблюдается именно в морозные дни.

Ученые уже установили четкую связь между сияниями и солнечными и магнитными бурями, которые влияют на самые разные стороны жизни на Земле, например могут вызывать рост различных заболеваний. Также с солнечными циклами связаны изменения климата на Земле, появления засух и наводнений, землетрясений, оползней и извержений вулканов. Все это всерьез заставляет задуматься над связью между полярными сияниями и земными катаклизмами. Сейчас ученые точно понимают, что сияния сигнализируют о месте и времени воздействия Космоса на земные процессы и здоровье населения и животного мира. Может и не зря древние люди боялись этого прекрасного явления.

Читать полностью: Эксперимент «Аракс» раскрыл природу возникновения северного сияния

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