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РБК: Росприроднадзор заявил, что Китай активно собирает в России краснокнижные ресурсы

, 12:01

РБК: Росприроднадзор заявил, что Китай активно собирает в России краснокнижные ресурсы
Фото: gazetadaily

«Давайте четко скажем — “большой китайский брат” у нас просто пылесосит все, что только можно добыть», — глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Чиновница пояснила, что ей приходится давать разрешения на вывоз кабарги, сосновых шишек и гриба чаги.

Среди прочего, Китай является крупнейшим потребителем леса в мире. Согласно данным ООН, на Китай приходится до 39 процентов всех мировых закупок древесины, Россия же — один из лидеров экспортного рынка. Однако поставки зачастую проходят по серым и черным схемам. Незаконная вырубка леса и дальнейшая продажа китайским потребителям — одна из ключевых проблем российской Сибири и граничащих регионов России с Китаем.

Китай уже давно хозяйствует в России, как только он перешел Амур, спокойно и тихо правит на наших сибирских землях. Огромные территории сданы под аренду китайским бизнесменам и этот захват продолжается уже больше 20 лет.

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