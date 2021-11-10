Американские олени могут стать крупнейшим природным источником ковида

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

10 ноября 2021, 18:36

фото: oir.mobi

Ученые из США выяснили, что эти красивейшие животные заражаются от людей и друг от друга. В штате Айова сотни белохвостых оленей, заражены коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает «НИА Экология».

Ученым стало совершенно очевидно, что животные заражаются как друг от друга, так и от людей. Получается, что олени станут еще одним масштабным природным источником коронавируса. Полученные результаты исследования опубликованы на портале biorxiv.org.

Тестирование животных показало, что более трети оленей заражены COVID-19. Причем заражение произошло из-за многочисленных контактов с людьми, а также с уже больными животными. У исследователей вызывает опасение, что в популяции оленей вирус начнет развиваться и мутировать, что ещё больше осложнит борьбу с ним.

Инфекция влияет на животных так же, как и на человека. Ранее в зоопарках Новой Англии в США животных начали прививать от коронавируса.

Получается, что заболеванию подвержены практически все виды теплокровных животных. Так, например на днях выяснилось, что вирусом заразились две гиены. До этого фиксировали случаи у норок, хорьков, кошек, тигров и летучих мышей.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости