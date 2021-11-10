На орбиту Земли запускают спутник TRUTHS, который будет отслеживать энергобаланс планеты
10 ноября 2021, 15:52
Европейское космическое агентство (ЕКА) представило новую миссию — TRUTHS. Ее задача — помочь человечеству в борьбе с изменением климата, сообщает «Хайтек».
Спутник предоставит данные о том, сколько тепла удерживается в атмосфере Земли и сколько уходит в космос. В свою очередь эта информация пригодится, чтобы понять, делает ли вообще человечество какие-либо усилия в борьбе с изменения климата и глобальным потеплением.
Миссию TRUTHS представили на конференции ООН по изменению климата (COP26) в Глазго, Шотландия, по плану, его запустят на орбиту Земли уже в 2029 году.
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