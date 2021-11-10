Француский астронавт описал изменение климата из космоса

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10 ноября 2021, 12:40

Фото: REUTERS/Shamil Zhumatov

Французский астронавт Томас Песке описал последствия глобального потепления по видеосвязи, находясь на Международной космической станции. Об этом сообщает «Мeteoprog».

«Мы видим загрязнение рек, атмосферное загрязнение и тому подобное. Что действительно потрясло меня в этой миссии, так это экстремальные погодные или климатические явления. Мы видели с космической станции, как целые регионы горели в Канаде и Калифорнии. Мы видели всю Калифорнию, покрытую облаком дыма и пламени с высоты 400 километров»,- сказал Песке.

«Нам нужно гораздо больше ускорить наши обязательства и их выполнение. Это цель COP26».

Песке, астронавт Европейского космического агентства, является нынешним командиром Международной космической станции.

Это была вторая миссия Песке на космическую станцию. В 2016-2017 годах он также провел на орбите 197 дней. По его словам, разрушительные последствия человеческой деятельности становятся все более заметными.

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