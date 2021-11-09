Выбросы углерода вернутся на допандемийный уровень в 2022 году

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9 ноября 2021, 17:53

По оценкам Global Carbon Project, выбросы углерода от ископаемого топлива в 2020 году сократились на 5,4%, поскольку из-за пандемических ограничений не работали рестораны и фабрики, не летали самолеты, а границы были закрыты. Большинство ученых ожидают, что выбросы вернутся на прежний уровень, однако не могут точно предсказать темпы восстановления. По прогнозам экспертов, вероятнее всего уже в 2022 году, после восстановления экономик большинства государств, количество выбросов увеличится. Об этом сообщает «Хайтек».

Таким образом резкое сокращение глобальных выбросов углекислого газа во время пандемии, вызванное введением правительственных запретов, будет практически сведено на нет уже в следующем году: выбросы СО2 от сжигания ископаемого топлива вырастут до 36,4 млрд тонн — то есть, на 4,9%.

Сейчас практически все страны снимают ограничения, заработал почти на полную авиа и автомобильный транспорт. Ученые ожидают, что выбросы увеличатся по мере того, как все больше стран будут снимать ограничения, связанные с пандемией».

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