Китайцы научились превращать промышленные выбросы в корм для животных

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9 ноября 2021, 17:25

Фото: Соцсети

Китайские ученые заявили, что создали технологию синтеза белков из азота и оксидов углерода, содержащихся в промышленных выбросах. Для этого они использовали бактерию Clostridium autoethanogenum — с ее помощью также производят этанол из газов. Синтезированные белки смогут заменить соевые бобы, которые Китай в больших объемах импортирует на корм свиньям. Об этом сообщает издание «Нож».

Сегодня в КНР выращивают половину свиней всего мира, страна — лидер этой отрасли животноводства. Из-за нехватки сельскохозяйственных площадей 80% потребностей Китая в сырье для кормовых белков покрывается за счет импорта. Государство закупает соевые бобы в Аргентине, Бразилии и США. Семена измельчают в муку и делают из нее корм для животных.

Китай хочет снизить зависимость от импорта — и новая технология может им в этом помочь. Производство десяти миллионов тонн синтетического белка сможет заменить 28 млн тонн соевых бобов, а также будет способствовать декарбонизации.

Huawei также будет разрабатывать технологии для свиноводческих ферм из-за кризиса, который компания переживает после введения санкций. В конце прошлого года продажи смартфонов упали на 42%, так как были сложности с поставками микрочипов. При этом ряд стран заблокировал и разработку 5G, которой занимается Huawei. Свиноводство — один из новых источников дохода компании, пишет BBC.

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