На Ямале ученые со всего мира обсудят проблемы вечной мерзлоты

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9 ноября 2021, 11:55

Фото: Соцсети

Виднейшие ученые, специалисты из ведущих мировых университетов, представители проектных и строительных организаций, промышленных предприятий собрались в эти дни на Ямале. Об этом сообщает «Российская газета».

В ходе международной научно-практической конференции они обсудят проблемы, которые создает в последнее время миру таяние вечной мерзлоты.

Как отмечают организаторы форума, это первое масштабное мероприятие по изучению состояния мерзлоты и выработке мер геотехнической безопасности с привлечением крупнейших международных экспертов.

Вместе они обсудят существующие сегодня технологии, которые позволяют выработать практические механизмы адаптации к процессам стремительного изменения климата.

Вызов для России серьезный, ведь всё строительство на как тогда думали, велось с учетом вечной мерзлоты, от жилых домов до дорог и проведения газопроводов. Сейчас, с таянием невечной мерзлоты, возникает проблема фундаментов и не только, ведь оттаивают еще и захоронения, например скотомогильники с сибирской язвой, да и другие неприятные вещи. Крен даёт всё и как это выправлять, пока не очень понятно.

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