«Зеленые» итоги недели: на Канарах произошло почти 50 землетрясений за сутки, в России нечем тушить тундру

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

8 ноября 2021, 14:20 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Балтика признана одной из самых загрязненных экосистем в мире. Байден на климатическом саммите не ошибся, в России действительно горит предзимняя тундра, которую, как выяснилось, нечем тушить. Изменение климата влияет на миграцию птиц. На Земле нарастает вулканическая активность, из-за этого всё больше людей вынуждены покидать свои дома. На климатическом саммите участники G20 договорились, что на Земле будет высажен один триллион деревьев до 2030 года.

Балтийское море - самое молодое море на планете и одна из самых чувствительных экосистем. Поэтому изменение климата здесь отражается быстрее, чем в других местах. Лосось и треска, которые когда-то в изобилии водились в Балтийском море, становятся все более редкими его обитателями. Эти виды вымирают не только из-за чрезмерного рыболовства, но и из-за сокращения нерестилищ.

Из-за изменения климата за последние десять лет, скорость пополнения воды заметно снизилась и продолжает снижаться. Её нехватка в свою очередь создает серьезные проблемы для полузамкнутой экосистемы. Суровые зимы стали редкостью, вода в море, скорее всего, становится теплее.

«Эти крупномасштабные притоки воды были довольно регулярными в прошлом веке, но теперь, в последние несколько десятилетий, они исчезли, и есть только несколько больших притоков воды. В принципе, с этими водами вливается больше солёной, более насыщенной кислородом воды из Северного моря в Балтийское море, и это позволяет среде Балтийского моря дышать», — объясняет Иварс Путнис, научный сотрудник Научного института БИОР.

Тяжелым бременем на такое мелкое и небольшое море ложится загрязнение, вызванное промышленным производством и сельским хозяйством. Из-за этого Балтика признана одной из самых загрязненных экосистем в мире. Если так дальше продолжится, то Балтийское море может превратиться в Балтийское солёное озеро.

Внезапно выяснилось, что Байден на климатическом саммите был прав: в России несмотря на приближающуюся зиму, действительно горит тундра. О крупном природном пожаре в Магаданской области сообщила «Авиалесохрана». Представитель ведомства отметил, что ситуация с природным пожаром в ноябре для Магаданской области уникальная, так как обычно в это время тундра засыпана снегом.

Огонь быстро распространяется из-за сильного ветра. Сотрудники «Авиалесоохраны» тушат, но их всего 12 человек. Также ситуация усугубляется проблемой с водой, водоемы все в округе уже замерзли, сейчас в этих местах до 20 градусов мороза. Очагов возгорания несколько, причина не сообщается. И очень странно, что в США знают, а в России молчат. Получается, что готовность к климатическим изменениям пока только на словах, а на деле, как горело всё, так и горит.

Изменение климата вносит коррективы и в миграцию птиц – к такому выводу пришли учёные более 100 университетов из 17 стран мира, которые создали единый архив данных о перемещениях животных. Дважды в год перелетные птицы преодолевают тысячи километров.

Путешествия свои они должны планировать точно по времени. Прибытие в привычный район размножения на неделю-две раньше может оставить пернатых без корма. Однако, изменение климата сказывается на постоянных маршрутах перелета, а также сроках прибытия и убытия в места отдыха. Например, большой подорлик, который зимует в Индии и на Аравийском полуострове, также, как и степной орёл, преодолевает свой маршрут за 5 дней, а степной орел летит 1,5 месяца. Его миграция стала более комфортной из-за мягкого климата и наличия пищевых ресурсов на всем его протяжении. То есть выходит, что на более коротком миграционном маршруте орлы сталкиваются с большими угрозами. Среди косвенных факторов, влияющих на степного орла, – это увеличение интенсивности и чистоты степных пожаров, которые разрушают его гнезда.

Сейчас с изменением климата перемены в миграционном поведении прослеживаются не только у птиц, но и у рыб, и морских животных. Так, например киты и нарвалы в 2020 году не ушли на места своих зимовий, а экзотические рыбы стали встречаться в более холодных водах, вытесняя местные традиционные виды.

В силу цикличности климатических процессов на Земле и в космосе, вулканическая активность достигает своего пика в определенное время года. Однако есть и космические циклы, продолжительностью 12 тысяч лет, во время смены которых количество климатических катаклизмов резко возрастает, что мы и наблюдаем в нынешнее время.

Почти 50 землетрясений за сутки на острове Ла-Пальма зафиксировано на прошлой неделе. Извержение вулкана Кумбре-Вьеха усилилось, он находится на Канарских островах и проснулся 19 сентября 2021 года. Мощное извержение продолжается до сих пор, и оно активизируется, уже уничтожено около 2 тысяч домов и эвакуировано около 10 тысяч местных жителей.

На прошлой неделе произошел мощный выброс пепла на вулкане Этна в Сицилии. После взрыва и выброса лавы, на высоту до 7 км поднялся гигантский столб пепла. Это уже 52 случай активизации Этны, зарегистрированный с февраля этого года.

За несколько дней до Этны началось извержение вулкана Асо (видео его пирокластического взрыва облетели все мировые СМИ). Он расположен на острове Кюсю в Японии. Асо - один из самых мощных вулканов на планете.

С сентября регистрируется увеличение вулканической активности по всему миру. В начале сентября проснулся гватемальский вулкан Фуэго, также активизировался мексиканский вулкан Попокатепель и гавайский вулкан Килауэ. До этого был еще исландский Фаградальсфядль, а индонезийский Синабунг извергался и в марте, и в мае. На Камчатке активизировался вулкан Ключевской, и этот список ещё можно продолжить. Из-за того, что вулканическая активность на Земле нарастает, всё больше людей вынуждены покидать свои дома, порой без надежды на скорое возвращение.

До 2030 года на Земле будет высажен один триллион деревьев, договорились участники саммита G20, который прошёл в Риме. Решение не осталось на словах: в качестве программы оно внесено в заключительную декларацию саммита.

«Мы разделяем амбициозную цель совместно высадить 1000 миллиардов деревьев, уделив особое внимание наиболее деградировавшим экосистемам планеты», — подчеркивается в декларации, текст которой распространил правительственный Дворец Киджи.

Участники саммита предложили другим государствам присоединиться к этому проекту и другим программам, направленным на достижение глобальной цели G20. По мнению участников саммита, это может быть возможно, в частности, при привлечении гражданского общества и частного сектора.

Многие страны давно начали борьбу с опустыниванием или деградацией почвы высадкой деревьев. Бесконтрольная вырубка и неправильное ведение сельского хозяйства привели к новым неприятным природным явлениям, таким как пыльные бури в местах, где раньше их не было. Теперь человечество вынуждено бороться с последствием своего же нерачительного подхода к сохранению природы в её первозданном виде.





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