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Полицейским Мадрида пришлось гоняться по ночным улицам за необычными «нарушителями»

, 14:17

Полицейским Мадрида пришлось гоняться по ночным улицам за необычными «нарушителями»
Фото: «Зеленая Россия»

Из цирка сбежали восемь верблюдов и лама, но их довольно быстро полицейские обнаружили и вернули обратно. Клетки с животными открыли эко-активисты, которые вполне справедливо считают, что использование животных в цирке – недопустимо. И правда, таким четвероногим артистам очень часто живется несладко. Об этом сообщает «Зеленая Россия».

Впрочем, как раз в Мадриде постепенно отказываются от этой практики. В прошлом году власти мегаполиса запретили использовать животных в цирковых представлениях.

Для лам и верблюдов сделано исключение: они считаются домашними животными.

Сейчас огромное количество цирков, в том числе на колесах стали использовать голограммные изображения диких животных, что приводит детей и взрослых в не меньший восторг и ещё это гуманное обращение с животными, пусть живут в саваннах, а не в цирковых клетках.

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Легендарный парад

Легендарный парад

На Красной площади в Москве 80 лет назад состоялся легендарный парад, с которого начался наш путь к Победе 1945 года в Великой Отечественной войне. В этот день, 7 ноября, состоялись военные парады и в других городах СССР, но этот был знаковым. Потом будет не один парад на Красной площади в честь Октябрьской революции. На одном из них в честь 40-летия Октября в 1957 году повезло участвовать и автору этого материала. Каждый парад перед его проведением требует массу труда и энергии. Но тот парад, юбилей которого мы сегодня отмечаем, был действительно особым, когда участники отправлялись вместо отдыха в бой, из которого не все возвратились, но они честно выполнили свой долг перед Родиной.

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