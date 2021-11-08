Полицейским Мадрида пришлось гоняться по ночным улицам за необычными «нарушителями»

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8 ноября 2021, 14:17

Фото: «Зеленая Россия»

Из цирка сбежали восемь верблюдов и лама, но их довольно быстро полицейские обнаружили и вернули обратно. Клетки с животными открыли эко-активисты, которые вполне справедливо считают, что использование животных в цирке – недопустимо. И правда, таким четвероногим артистам очень часто живется несладко. Об этом сообщает «Зеленая Россия».

Впрочем, как раз в Мадриде постепенно отказываются от этой практики. В прошлом году власти мегаполиса запретили использовать животных в цирковых представлениях.

Для лам и верблюдов сделано исключение: они считаются домашними животными.

Сейчас огромное количество цирков, в том числе на колесах стали использовать голограммные изображения диких животных, что приводит детей и взрослых в не меньший восторг и ещё это гуманное обращение с животными, пусть живут в саваннах, а не в цирковых клетках.

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