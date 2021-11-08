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8 ноября 2021, 12:54

Фото: «Naked Space»

В воскресенье небольшой астероид неожиданно прошел мимо Земли, сообщает Sputnik News со ссылкой CNET. В отличие от некоторых массивных космических камней, которые попали в заголовки газет в последние годы, астероид 2021 UA1 имеет диаметр всего два метра, и большая его часть, скорее всего, сгорела бы в атмосфере, если бы он столкнулся с планетой. Об этом сообщает «Naked space».

По данным СМИ, астероид прошел мимо Земли над Антарктидой на высоте примерно 3000 километров – ближе, чем спутники связи на геостационарной орбите, но выше, чем орбита МКС.

Космическое тело приблизилось к планете со стороны Солнца, поэтому астрономы не смогли предугадать его появление, оно возникло без предупреждения. Будущие миссии, такие как космический инфракрасный телескоп NEO Surveyor НАСА, должны помочь обнаруживать подобные «слепые пятна».

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