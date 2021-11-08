В Найроби (Кения) коренные племена масаи снова смогут законно пасти свой скот в городе

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8 ноября 2021, 12:09

Фото: «Dezeen»

Масаи столкнулись с быстрой урбанизацией Найроби, и Cave Bureau предложили решение: сделать инфраструктуру, которая будет вплетена в город вместе с пастбищами, ветеринарными пунктами и торговыми площадками для масаи. Об этом сообщает «ШЭР» со ссылкой на «Dezeen».

«Это время, когда граждане масаи Найроби больше не будут арестованы за то, что привезли свой скот на пастбище на своих исконных землях, что является остатком прошлых колониальных законов правительства графства».

Сегодня эти древние воины медленно ведут свои стада через городские пробки, питаясь на сочных лужайках, но подвергаясь преследованиям со стороны автомобилей и городской муниципальной полиции.

Предложение является частью манифеста, целью которого является устранение колониальной и имперской несправедливости в Кении, которая была колонизирована британцами в 1895 году и стала независимой в 1963 году.

Вот так может выглядеть животноводство — с вниманием и к людям, и к животным, без грубой эксплуатации людьми других людей и ресурсов Земли.

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