В Москве в почве под асфальтом накапливаются токсичные вещества

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7 ноября 2021, 15:30

Фото: Соцсети

В Восточном административном округе Москвы содержание высокотоксичного бенз(а)пирена превысило допустимую норму почти в 10 раз, – сообщают географы МГУ в своей работе, опубликованной в журнале Environmental Geochemistry and Health.

Взять пробы «запечатанных» почв на востоке Москвы ученые решили по двум причинам: в этом районе большая концентрация промышленных предприятий и степень экранированности грунтов асфальтом или бетоном превышает 70%. Об этом сообщает «Ресайкл».

В таких условиях почва лишена естественного взаимодействия с окружающей средой. Загрязнители просачиваются вместе с водой через трещины в асфальте, но при недостатке кислорода процесс распада вредных веществ сильно замедляется. Они накапливаются годами, создавая опасные для человека концентрации.

Краткий обзор результатов исследования запечатанных почв ВАО Москвы публикует пресс-служба Российского научного фонда:

«Если по той или иной причине эти грунты будут раскрыты, накопившиеся в них загрязняющие вещества с водой и пылью распространятся в округе, увеличивая и без того большую нагрузку на организм местных жителей», – предупреждают авторы исследования.

Асфальтизированность и плиточность городов серьезно меняет микроклимат почв и их экосистему. Сейчас многие города стараются высвободить из-под камня землю и засадить её растениями или деревьями. Это и красиво и помогает городу и её жителям улучшать экологию, а значит и здоровье.

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