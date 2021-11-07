МЭА выпустило глобальный обзор по водороду 2021

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7 ноября 2021, 13:02

Фото: Соцсети

Общая емкость электролизеров, которые необходимы для производства водорода из воды, удвоилась за последние пять лет и составила около 300 МВт к середине 2021 г. Если все запланированные проекты будут реализованы, производство водорода методом электролиза достигнет более 8 млн т к 2030 г. Об этом сообщает «АЦ ТЭК. Аналитика».

Глобальный спрос на водород в 2020 г. составил 90 млн т, продемонстрировав рост на 50% с начала 2000-х гг. Практически весь этот объем водорода производится из ископаемого топлива и только 0,7 млн т - с применением технологий улавливания СО2.

Ключевым препятствием на пути выпуска низкоуглеродного водорода является разрыв в затратах на его производство по сравнению с водородом из ископаемого сырья. Приведенная стоимость производства водорода из природного газа колеблется от $0,5 до 1,7/кг, а при применении технологий улавливания составляет $1-2/кг.

При производстве водорода электролизом затраты на электроэнергию являются наиболее важным фактором, поскольку они составляют 50-90% от приведенной стоимости. При цене на электроэнергию $50-100/МВт*ч стоимость водорода составляет $3-5/кг. При увеличении доли ВИЭ в производстве электроэнергии и снижении стоимости электроэнергии, выработанной на СЭС и ВЭС, цена водорода будет сокращаться.

При производстве водорода с использованием СЭС (цена электроэнергии $17/МВт*ч), нормированная стоимость 1 кг водорода может быть ниже $1,5, что сопоставимо со стоимостью производства водорода из природного газа с применением технологий улавливания и хранения. К 2050 г. при стоимости электроэнергии, выработанной на СЭС, $12/МВт*ч стоимость производства водорода может упасть до $1/кг, делая его конкурентоспособным с водородом, произведенным из природного газа без улавливания СО2.

В то время как основная часть мер государственного регулирования в мире направлена на производство водорода с низким уровнем выбросов, мерам по увеличению спроса уделяется меньше внимания. Именно создание дополнительного спроса поможет развитию водородной экономики и увеличению роли водорода в энергопереходе.

Переход на «зеленую» энергетику планируют все страны ориентировочно к 2030-2050 году. Технологий много, но только десять из них будут влиять на темпы энергоперехода в ближайшие годы.

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