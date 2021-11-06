По народному поверью, северное сияние - предвестник беды

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6 ноября 2021, 16:05

Фото: Соцсети

Ученые зафиксировали мощнейшую магнитную бурю за последние несколько лет. Вспышка на солнце спровоцировала крупнейшие в этом году полярные сияния. В Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН присвоили вспышке на солнце уровень М1.7 — это совсем чуть-чуть не дотягивает до максимального класса Х. Магнитная буря началась в час ночи по московскому времени 4 ноября и продолжается до сих пор.

По данным астрономов, до этого, за последние четыре года, на Земле зарегистрировано лишь четыре бури такого же уровня: 12 мая в этом году, 14 мая 2019 года, 26 августа 2018 года и 28 сентября 2017 года.

Многие люди почувствовали недомогания, самое распространенное во время магнитной бури такого уровня – это головная боль и бессонница. И не только, издревле люди считали полярные сияния предвестниками бед и катастроф. Например, северные сияния связали с падением Иерусалима и Смертью Юлия Цезаря. Люди долгое время видели в них проявления сверхъестественных сил и считали знамением.

Ученые уже установили четкую связь между сияниями и солнечными и магнитными бурями, которые влияют на самые разные стороны жизни на Земле, например могут вызывать рост различных заболеваний. Также с солнечными циклами связаны изменения климата на Земле, появления засух и наводнений, землетрясений, оползней и извержений вулканов. Все это всерьез заставляет задуматься над связью между полярными сияниями и земными катаклизмами. Сейчас ученые точно понимают, что сияния сигнализируют о месте и времени воздействия Космоса на земные процессы и здоровье населения и животного мира. Может и не зря древние люди боялись этого прекрасного явления.

Читайте материал полностью: «Эксперимент «Аракс» раскрыл природу возникновения северного сияния»

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