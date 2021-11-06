По каналам Амстердама будут курсировать экологичные лодки-беспилотники

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

6 ноября 2021, 15:02

Фото: Соцсети

Роболодки способны перевозить пассажиров и транспортировать городские отходы. Проект призван разгрузить дорожное движение, перенаправив часть траффика на воду. Это разумно, учитывая, что четверть города занята каналами. Об этом сообщает «Zero waste».



Разработка Roboat принадлежит Массачусетскому технологическому институту и Амстердамскому институту передовых городских решений. Две пилотные роболодки спустят воду уже в ноябре. Эти модели способны к самообучению — для этого они используют специальные камеры с обзором на 360 градусов. Заметив незнакомый объект, лодка фиксирует его, а команда разработчиков маркирует и вносит в базу.



Если проект окажется успешным, роболодки станут новым, интеллектуальным и экологичным видом общественного транспорта.

Осталось ещё дождаться летающих беспилотных такси и автобусов, хотя и это уже не за горами, разработки активно ведутся.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости