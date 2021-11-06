Эколог и климатолог рассказал о возможных негативных последствиях туманов

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6 ноября 2021, 13:15

Фото: Соцсети

В интервью телеканалу «Звезда» известный российский эколог Александр Шувалов рассказал в каких случаях туман может быть опасен для биосферы. По словам эксперта, это природное явление несет угрозу только в том случае, когда оно длится от двух дней и более. Об этом пишет «НИА Экология».

Специалист отметил, что во время густого тумана все загрязняющие вещества — частицы пыли и выбросы от автомобилей, которые раньше поднимались вверх и рассеивались, по большому счету, так и остаются «висеть» внизу. Во время тумана происходит, так называемая, инверсия. Это когда приземный атмосферный слой холоднее слоя, находящегося на высоте в несколько сотен метров.

Некоторые врачи, наоборот, не видят в обычном тумане ничего плохого, если это, конечно, не смог.

— Обычный туман — это просто повышенная концентрация влаги, и при многих заболеваниях им даже полезно подышать в условиях дачи или загородной поездки, — объяснила в интервью из одному из региональных порталов врач-терапевт Елена Топалова.

Учеными было замечено, что в местностях, подверженных частым туманам, люди чаще страдают от депрессивных состояний, либо воспалений, вызванных излишней влажность климата. Также места куда не попадает солнечный свет, и они постоянно находятся в тени люди проявляют суицидальные наклонности.

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