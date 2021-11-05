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5 ноября 2021, 16:45

Фото: Zero Waste

Австрия выпустила общенациональный климатический билет, чтобы пересадить людей с автомобилей на общественный транспорт. Об этом сообщается «Zero Waste».



Klimaticket представляет собой годовой проездной на автобусы, трамваи, метро, междугородние поезда и даже канатные дороги. Идея правительства в том, чтобы продвигать общественный транспорт как экологически безопасное средство передвижения. Цена билета – 1095 евро (89 тысяч рублей). При раннем бронировании действовала скидка 15%, и интерес был настолько большим, что сайт для предзаказов сразу рухнул.



Национальные проездные и дисконтные карты не являются чем-то новым для Европы. Швейцария, Германия, Нидерланды уже давно предлагают проездные, карточки за полцены и другие скидки. Новое предложение Австрии отличает исключительно низкая стоимость. К примеру, проездная карта Швейцарии стоит в три раза дороже, а в Нидерландах годовой билет на автобусы, поезда и метро стоит 3066 евро.

Это очень правильная инициатива, ведь это сразу прекращает использование бумаги, что снижает потребление древесины, а следовательно, уменьшает углеродный след и вносит пусть и небольшой, но всё-таки вклад в экологию.

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