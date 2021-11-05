Черная дыра может создать звезду

Звезды, рожденные из разрушения, такое бывает. Казалось бы что черные дыры уничтожают все вокруг, но они могут и создавать что-то новое. Об этом сообщает «Novate.ru».
Недавно ученые в первый раз заметили звезды, которые рождаются из большого оттока материи из сверхмассивной черной дыры в 600 миллионах световых лет от Земли.
Обычно ученые считали, что звезды образуются из относительно «мирных» газовых облаков (своеобразных звездных яслей), но теперь исследователи подтвердили, что звезды также могут быть созданы с помощью более агрессивной среды черных дыр. Черная дыра, о которой идет речь, находится в пределах зоны двух сливающихся галактик, вместе известных как IRAS F23128-5919.
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