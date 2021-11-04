Аномальные небесные тела: галактика LEDA 074886 или прямоугольная галактика

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4 ноября 2021, 13:57

Фото: Соцсети

Гравитация приводит к образованию галактик самых разных форм и размеров, но астрономы никогда не видели галактику, подобную LEDA 074886, которая выглядит как «ограненный изумруд». А в этой прямоугольной дымке скрывается гигантский диск звезд, вращающийся со скоростью 33 километра в секунду. Об этом сообщает «Newsland».

Астрономы, однако, не могут определить его точную форму, поскольку она расположен к Земле ребром. LEDA находится в 70 миллионах световых лет от Земли рядом с 250 другими галактиками.

Во Вселенной встречаются небесные тела, которые настолько аномальны (по земным меркам), что учёные-астрономы порой оказываются в растерянности.

Так, например астероид 2015 BZ509. Большинство тел в Солнечной системе перемещаются по часовой стрелке вокруг Солнца, сохраняя направление движения первичного огромного диска пыли и газа, из которого были рождены. Но маленький астероид 2015 BZ509, который проходит близко от орбиты Юпитера, движется в противоположном направлении. Это единственный известный астероид, который делает подобное, вращаясь примерно по одинаковой орбите с планетой. Сообщает «novate.ru».

Трёхкилометровый объект уже давно должен был «улететь» из Солнечной системы или быть уничтоженным мощной гравитацией Юпитера, с которым он сближается каждые несколько лет. Однако, особенности его орбиты и гравитационного воздействия с планетой привели к тому, что 2015 BZ509 остается стабильным и не меняет орбиту уже несколько миллионов лет.

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