Малыш амурского тигра попал в браконьерский капкан для барсуков

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

4 ноября 2021, 12:27

Фото: Зелёная Россия

Специалисты в Приморском крае освободили амурского тигренка из браконьерского капкана, в который животное попало когтем. К счастью, дуги капкана не нанесли малышу серьезных травм, и после оказания помощи он благополучно ушел к матери-тигрице. Об этом сообщает «Зеленая Россия».

Отмечается, что в этом месте находится большая колония барсуков, и капкан такого размера был явно рассчитан именно на них. Правилами охоты такая ловушка запрещена.

Животные чувствуют боль, когда уже человек это поймет, мучительная смерть – это не гуманно, на дворе 21 век.

Человек значительно сократил ареал обитания животных расширяя города, они на маленьких клочках вынуждены соперничать за территорию и пищу, охоту в принципе пора запретить, поскольку сейчас она не является предметом выживания, а стала развлечением для человека.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости