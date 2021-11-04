Малыш амурского тигра попал в браконьерский капкан для барсуков
4 ноября 2021, 12:27
Специалисты в Приморском крае освободили амурского тигренка из браконьерского капкана, в который животное попало когтем. К счастью, дуги капкана не нанесли малышу серьезных травм, и после оказания помощи он благополучно ушел к матери-тигрице. Об этом сообщает «Зеленая Россия».
Отмечается, что в этом месте находится большая колония барсуков, и капкан такого размера был явно рассчитан именно на них. Правилами охоты такая ловушка запрещена.
Животные чувствуют боль, когда уже человек это поймет, мучительная смерть – это не гуманно, на дворе 21 век.
Человек значительно сократил ареал обитания животных расширяя города, они на маленьких клочках вынуждены соперничать за территорию и пищу, охоту в принципе пора запретить, поскольку сейчас она не является предметом выживания, а стала развлечением для человека.
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