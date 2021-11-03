Американский инженер придумал, как с помощью вращающихся магнитов избавиться от космического мусора

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3 ноября 2021, 15:56

Фото: Соцсети

Профессор кафедры машиностроения Университета штата Юта Джейк Дж. Эбботт предложил очистить орбиту Земли от мусора с помощью вращающихся магнитов. С помощью этой технологии роботы смогут осторожно перемещать металлолом на специальную орбиту или дальше в космос, фактически не прикасаясь к мусору. Об этом сообщает ТК «Город будущего», подробнее об этом говорится в статье Nature.

Концепция предполагает перемещение металлических не намагниченных объектов в космосе с помощью вращающихся вокруг них магнитов. Когда металлический мусор подвергается воздействию изменяющегося магнитного поля, электроны циркулируют в металле в виде круговых петель. «Так же, когда кто-то вращает чашку кофе, ее содержимое тоже вращается», — предлагает аналогию Джейк Дж. Эбботт.

Этот процесс превращает обломки в электромагнит, который, в свою очередь, создает крутящий момент и силу, что позволяет контролировать направление движения мусора по орбите.

Это явление ранее использовалось для создания сопротивления для уменьшения движения объектов, проходящих через статическое поле, но не использовалось для выполнения манипуляций с проводящими объектами.

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