Изменение климата влияет на миграцию птиц

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3 ноября 2021, 12:58

Фото: Соцсети

Изменение климата вносит коррективы в миграцию птиц – к такому выводу пришли учёные более 100 университетов из 17 стран мира, которые создали единый архив данных о перемещениях животных. Дважды в год перелетные птицы преодолевают тысячи километров. Об этом сообщает «Экологическая вахта».

Путешествия птицы должны планировать точно по времени. Прибытие в привычный район размножения на неделю-две раньше может оставить пернатых без корма. Однако, изменение климата сказывается на постоянных маршрутах перелета, а также сроках прибытия и убытия в места отдыха.

- Например, большой подорлик, который зимует в Индии и на Аравийском полуострове, так же как и степной орёл, преодолевает свой маршрут за 5 дней, а степной орел летит 1,5 месяца. Его миграция стала более комфортной из-за мягкого климата и наличия пищевых ресурсов на всем его протяжении. То есть выходит, что на более коротком миграционном маршруте орлы сталкиваются с большими угрозами. Среди косвенных факторов, влияющих на степного орла, – это увеличение интенсивности и чистоты степных пожаров, которые разрушают его гнезда,- говорится в «24.kz».

Сейчас с изменением климата изменения в миграционном поведении прослеживаются не только у птиц, но и у рыб. Так, например киты в 2020 году не ушли на места своих зимовий, а экзотические рыбы стали встречаться в более холодных водах, вытесняя местные традиционные виды.

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