Вулканическая активность нарастает

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3 ноября 2021, 11:40

Фото: Соцсети

В силу цикличности климатических процессов на Земле и в космосе, вулканическая активность достигает своего пика в определенное время года. Однако есть и космические циклы, продолжительностью 12 тысяч лет, во время смены которых количество климатических катаклизмов резко возрастает, что мы и наблюдаем в нынешнее время. Об этом сообщает «Geocenter.info».

Почти 50 землетрясений за сутки на острове Ла-Пальма зафиксировано вчера. Извержение вулкана Кумбре-Вьеха усилилось, он находится на Канарских островах и проснулся 19 сентября 2021 года. Мощное извержение продолжается до сих пор и оно активизируется, уже уничтожено около 2 тысяч домов и эвакуировано около 10 тысяч человек, а пепел от извержения достиг даже Украины.

На прошлой неделе произошел мощный выброс пепла на вулкане Этна в Сицилии, после взрыва и выброса лавы, на высоту до 7 км поднялся гигантский столб пепла. Это уже 52 случай активизации Этны зарегистрированного с февраля этого года.

За несколько дней до Этны началось извержение вулкана Асо (видео его пирокластического взрыва облетели все мировые СМИ), он расположен на острове Кюсю в Японии. Асо относится к одному из самых мощных вулканов на планете.

С сентября регистрируется увеличение вулканической активности по всему миру. В начале сентября проснулся гватемальский вулкан Фуэго, также активизировался мексиканский вулкан Попокатепель и гавайский вулкан Килауэ. До этого были еще исландский Фаградальсфядль, индонезийский Синабунг извергался и в марте, и в мае. На Камчатке активизировался вулкан Ключевской и этот список ещё можно продолжить, говорится в «Save Planet Earth».

Вулканическая активность на Земле нарастает. Всё больше людей вынуждены покидать свои дома, порой без надежды на скорое возвращение.

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