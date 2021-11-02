Greenpeace: китовую тюрьму не демонтировали

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2 ноября 2021, 16:52

Фото: Дмитрий Шаромов / Greenpeace

«Как мы видим, китовая тюрьма выглядит точно так же, как три года назад, когда в ней были косатки и белухи, которых выловили в Охотском море для продажи в Китай.

Тех китов ценой неимоверных усилий, с привлечением мировых знаменитостей и прямым вмешательством президента России удалось освободить. Однако ничто не мешает их снова отлавливать — принимаемые чиновниками запреты либо временные, либо неактуальные, типа запрета промышленного и прибрежного китобойного промысла, который в России и так не ведется с 1987 года. Что-то или кто-то активно мешает запрету вылова для океанариумов — в так называемых учебных и культурно-просветительских целях», — прокомментировал эксперт российского Greenpeace Оганес Таргулян.

Выпуск косаток и белух в 2019 году был очень важен для сохранения морского биоразнообразия Дальнего Востока. Плотоядная косатка — вершина пищевой цепи, сверххищник, без которого вся экосистема могла бы оказаться разбалансированной.

В 2020 году касатка была включена в красную книгу. Но для сохранения вида этого мало.

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