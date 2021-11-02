На Земле высадят один триллион деревьев

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2 ноября 2021, 15:48

Фото: Соцсети

До 2030 года на Земле будет высажен один триллион деревьев, договорились участники саммита G20, который прошёл в Риме. Об этом сообщает «НИА Экология». Решение не осталось на словах: в качестве цели оно внесено в заключительную декларацию саммита.

«Мы разделяем амбициозную цель совместно высадить 1000 миллиардов деревьев, уделив особое внимание наиболее деградировавшим экосистемам планеты», — подчеркивается в декларации, текст которой распространил правительственный Дворец Киджи.

Участники саммита обратились к другим государствам присоединиться в этом вопросе и других проектах, направленных на достижение глобальной цели, с G20. По мнению участников саммита, это может быть возможно, в частности, при привлечении гражданского общества и частного сектора.

Многие страны давно начали борьбу с опустыниванием или деградацией почвы высадкой деревьев. Бесконтрольная вырубка и неправильное ведение сельского хозяйства привели к новым неприятным природным явлениям, таким как пыльные бури в местах, где раньше их не было.

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