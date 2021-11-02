«Города-губки», «пончиковая экономика» и декарбонизация стройматериалов: примеры инноваций, созвучных целям COP26

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

2 ноября 2021, 13:22

Фото: Соцсети

К Конференции ООН по изменению климата (COP26), начавшейся в Глазго, Treehugger опубликовал список стратегий, на которые стоит обратить внимание. Вот лишь некоторые из них. Об этом сообщает «Город будущего».

Passivhaus («пассивный дом»). Это здания с низким энергопотреблением за счет применения пассивных методов энергосбережения. "Пассивные дома" эффективно используют солнце, внутренние источники тепла и рекуперацию тепла, делая традиционные системы отопления ненужными даже в холодные зимы. В теплые месяцы в пассивных домах используются методы пассивного охлаждения — например, стратегическое затенение.

Sponge Cities («города-губки»). Концепция появилась в Китае в 2013 году. Подход основан на ряде инноваций для сохранения влаги и ее повторного использования — вместо того, чтобы направлять в канализацию. Это необходимо, чтобы справиться с проблемами, связанными с наводнениями, засухой, сильной жарой и загрязнениями. Технологий множество — от зеленых крыш на зданиях до увеличения городских водно-болотных угодий.

Использование грузовых велосипедов для доставки товаров. Двухколесный грузовой транспорт экологичен, более маневренный и не занимает много места на парковке. Использование грузовых велосипедов — эффективное решение декарбонизации сферы грузоперевозки. Например, в 2020 году в Сиэтле логистическая компания AxleHire совместно с городскими властями и Вашингтонским университетом протестировала сервис доставки товаров на грузовых электровелосипедах вместо традиционных фургонов. Это привело к снижению выбросов CO2 на 30% в расчете на единицу груза.

Декарбонизация стройматериалов. Многие строительные материалы имеют чрезвычайно высокий углеродный след. Другие, напротив, стараются использовать экологичные материалы: например, дерево или камень. Компания Ecococon изготавливает сборные панели из прессованной соломы. А в Осло ведется первая в мире городская стройка с нулевым уровнем выбросов. Экскаваторы, буровые установки, грузовики — вся техника работает на электроэнергии. К 2025 году в норвежской столице планируют сделать все стройки безуглеродными, а к 2030-му перевести на нулевой уровень выбросов строительные работы по всей стране — как государственные, так и частные.

«Пончиковая экономика». Ее цель — обеспечить потребности всех жителей планеты, не подрывая ее природных ресурсов и поддерживая равновесие всех систем. Автор идеи, британский экономист и автор книги «Doughnut Economics» Кейт Раворт полагает, что в скором времени предложенная ею концепция будет принята странами на национальном уровне. Кейт Раворт призывает пересмотреть базовые принципы капитализма в сторону справедливого распределения рентных ресурсов (земли и недр), замены существующей финансовой системы, основанной на ссудном банковском проценте, системой прямого создания и распределения денег государством, а также считает правильным, чтобы предприятия принадлежали не их акционерам и топ-менеджерам, а всем сотрудникам.

Ну и конечно отказ от традиционных источников энергии и переход на возобновляемые, особенно всех волнует уголь и угольные предприятия.

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