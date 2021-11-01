В США тестируют технологию добычи авиатоплива непосредственно из воздуха

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

1 ноября 2021, 15:08

Фото: Соцсети

Американские военные начали рассматривать возможность реализации проекта компании Twelve — добычу авиационного топлива буквально из воздуха. В частности, ВВС оценит возможность использовать содержащийся в нем углекислый газ для создания углеродно-нейтрального авиатоплива E-Jet в любой точке планеты. Об этом сообщает «Город будущего» со ссылкой на «New Atlas».

Разработанный процесс называется «промышленным фотосинтезом» и предполагает использование электролиза с помощью полимерной электролитической мембраны для расщепления углекислого газа и воды на отдельные ионы с последующим превращением в кислород, водород и углекислый газ. Полученные компоненты преобразуются с помощью процесса Фишера-Тропша в углеводороды — включая авиационное топливо.

До декабря 2021 года продолжится первая пилотная стадия, после чего военные оценят результаты экспериментов. Если технология будет применима для военных целей, ВВС США получат возможность добывать синтетическое топливо без необходимости в переработке угля, природного газа или даже биотоплива. Помимо углекислого газа из воздуха можно будет получать и воду.

И это действительно нужное открытие, поскольку выкачивание ресурсов земли давно пора заменить технологиями.

В нашем веке идёт чрезмерная добыча полезных ископаемых, варварская вырубка лесов, из-за стремительно развивающейся индустрии. Проблемы массовых захоронений твердых бытовых, индустриальных, а главное - ядерных отходов. На всё это нужны технологии, чтобы утилизировать изготовленное и максимально сократить добычу.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости