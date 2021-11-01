«Зеленые» итоги недели: Россия прекращает поставки угля на Украину, «дачная амнистия» легализует коттеджи в заповедниках

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1 ноября 2021, 13:52 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

С 1 ноября прекращаются поставки угля из России на Украину. «Дачная амнистия» в новом виде легализует застройки в заповедниках. В России запустят систему учета выбросов парниковых газов. Росприроднадзор оштрафовал Транснефть почти на 4,5 миллиарда рублей за разлив нефти под Новороссийском. А в Рейкьявике построят дом будущего с настоящим воссозданием тундры.



Отношение с Украиной продолжают ухудшаться. С 1 ноября Украина перестанет закупать российский уголь. Глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, что ДТЭК, «Донбассэнерго» и «Технова» больше не будут завозить энергетический уголь из России.



Речь идет об антраците и постном видах углей. Запрет не распространяется на кокс, а касается только угля, используемого для нужд энергетики.



За несколько месяцев энергетическая ситуация в стране явно не улучшилась – наоборот, стало только хуже. При этом с того же 1 ноября Украина закупит 2200 МВт электроэнергии из России – всё из-за низких запасов угля и риска дефицита электроэнергии.



Госдума в первом чтении приняла новый законопроект о дачной амнистии, который фактически разрешает легализовать дачи и коттеджи, оказавшиеся на территории особо охраняемых природных территорий. Скандальный вопрос на пленарке поднял «эсер» Грешневиков.

«Ваша инициатива подразумевает, что в заповедниках можно будет в собственность оформить жилье и недвижимость. Это ставит вообще вопрос о существовании заповедников. Заповедники создавались для того, чтобы эта территория была удобна для комфортного проживания не людей, а животного мира», - напомнил он.

Узаконить самострой в заказнике, между тем, очень легко – напомнил коммунист Куринный. По закону единороссов, доказать свое право на домик в лесу можно, представив документы об оплате коммунальных услуг в течение ряда лет. Для этого можно просто заключить договор с владельцем электросетей – и регулярно отстегивать ему за электричество, а потом представить эти квитанции в качестве подтверждающих документов. И еще - у обычных граждан в заказниках коттеджей нет, зато у депутатов и служителей закона таковых множество. Посмотрим, какие поправки внесут депутаты ко второму чтению.



В соответствии с международными стандартами в России запускается система учёта выбросов парниковых газов. В список вошли: диоксид углерода, метан, закись азота, гексафторид серы, гидрофторуглероды и перфторуглероды, а также трифторид азота. Систему планируют запустить в 2022 году.



Кроме того, работа над ограничением выбросов парниковых газов предполагает: ответственность крупных предприятий – их владельцы обязаны будут использовать специальные информационные системы и вести отчетность о выбросах. К 2050 году Россия должна снизить объем накопленных парниковых газов до более низких значений, чем в ЕС.



Хочется отметить, что лидерами выбросов являются Китай и США.

Уточняется, что список сформирован на основе Киотского протокола к Рамочной конвенции ООН об изменении климата, а также Концепции формирования системы мониторинга выбросов парниковых газов, утвержденной кабмином в 2015 году.



Росприроднадзор оштрафовал Транснефть почти на 4,5 миллиарда рублей. Во время разлива нефти под Новоросийском, топ-менеджмент компании «Транснефти» уверял, что, в момент аварии вылилось около одной тонны нефти. После тщательного расследования Росприроднадзора выяснилось, что разница между количеством нефти, прошедшей узел учета и фактически поступившей на борт танкера составила 384 тонны. В результате сумма штрафа за нанесенный ущерб природе составила 4 млрд 482 млн 397 тыс. 831 руб.



Специалисты Росприроднадзора 9 августа установили:



«Превышения в морской воде ПДК нефтепродуктов в трёх точках, в том числе в одной точке отбора проб (район с. Большой Утриш) значительные — до 440 раз».



А в пробах от 12 августа (через пять дней после аварии) «предельно допустимые концентрации нефтепродуктов — 4 ПДК». И всё это — как раз в тех местах, где отдыхающие купались в море. Усугубляет ситуацию тот факт, что «АО КТК-Р предоставлялись недостоверные сведения, имеющие значение для объективного и всестороннего административного расследования».



КТК с суммой ущерба, заявленной Росприроднадзором, не согласен и после получения официального уведомления будет обжаловать оценку в суде. После этой аварии, по поручению вице-премьера Виктории Абрамченко Росприроднадзор проверит 117 предприятий на соблюдение требований перевалки нефти.



Хочется немного осветить продуманное экологическое градостроительство. В столице Исландии появится самое большое в стране деревянное сооружение, на крыше которого будет воссоздана настоящая тундра. Стройплощадку устроят на месте одной из крупнейших свалок Рейкьявика. Таким образом проект сразу становится экологичным.

В самой идее строительства был заложен путь развития города, который бы не только давал людям жилье и необходимую инфраструктуру, но и восстанавливал бы загрязненную экологию.

Шестиэтажный жилой дом, который здесь возведут, будет иметь форму кольца. Во внутреннем дворе его предполагается разбить сад, представляющий собой типичный исландский ландшафт. Авторы проекта уверены, что в саду поселятся птицы и другие представители местной фауны, ведь здесь будут созданы природные условия.

Другой сад, а точнее, настоящая тундра в миниатюре будет устроена на крыше здания. Жители смогут использовать крышу как место для прогулок и пикников. Кстати, крыши, покрытые мхом и невысокой травой, - характерный для традиционной исландской архитектуры.

Остается добавить, что проект Living Landscape недавно победил на международном конкурсе «C40 Изобретая города заново», где были представлены проекты радикально новых идей развития современных городов.





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