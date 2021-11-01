Арнольд Шварценеггер: лидеры, которые утверждают, что борьба с изменением климата вредит экономике, «или глупые или лжецы»

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1 ноября 2021, 10:17 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Мир получил Гретту Тунберг номер два в лице легендарного «Терминатора». Арнольд Шварценеггер заявил, что лидеры, которые утверждают, что борьба с изменением климата вредит экономике, являются «глупыми или лжецами». В преддверии климатического саммита COP26 бывший губернатор Калифорнии сказал Би-би-си, что сокращение выбросов углерода принесет пользу мировой экономике. Его позиция также непримирима к вопросу сокращения производства и потребления мяса. Здесь кстати, стоит вспомнить, что Арни был хозяином нескольких ресторанов, где мясные блюда были основными. Но, теперь Шварценеггер уже не тот. Он даже обзавёлся Хаммером на электродвигателе. Считает себя молодцом и даже не задумывается о том, какой углеродный след оставило само производство его Хаммера и какой ещё грязный след оставит эта машина оставит при утилизации.

Арни – максималист, он подобно Гретте, по-детски, критичен и скор на выводы насчёт всех, кто указывает на вред зелёной экономики: «Они лжецы, они глупы. Или они не знают, как это сделать, потому что мы придумали, как это сделать, и все дело в том, чтобы иметь мячи, чтобы сделать это». По всему выходит, что Шварценеггер ничему не научился в Висконсинском университете. Где он (если верить его официальной биографии) получил степень бакалавра по экономике в 1979 году.

Будучи губернатором с 2003 по 2011 год Арни продвигал в Калифорнии концепцию чистой электроэнергии, опять же не задумываясь, что производство солнечных батарей литиевых аккумуляторов и ветряков даже с натяжкой нельзя назвать чистым, а их утилизацию - тем более. Но тем не менее, Арни с энергией достойной лучшего применения взялся за продвижение своей климатической инициативы.

Ему, со степенью бакалавра виднее, чем экспертам, что нынешнее глобальное потепление климата имеет исключительно антропогенный характер, что в действительности совершено не так. Да, индустриальные экзерсисы человечества не проходят бесследно и влияют на экологию на местах в планетарном масштабе. Но, само климатическое колебание на Земле – циклично. А эффект от выброса парниковых газов в атмосферу не ясен. Тем боле, что они тяжелее воздуха и не поднимаются на большую высоту, а занимают низины, следственно – никак не могут влиять на так называемое глобального потепление или создавать парниковый эффект в глобальном масштабе.

Стоит отметить, что Шварценеггер пошёл на крайние жертвы ради экологической повестки, можно сказать наступил на горло своей песне. Арни сократил потребление мяса на три четверти. Но, позвольте, к этому его обязывает возраст и рекомендации врачей, но никак не борьба с парниковым эффектом. То есть, наш «Терминатор», похоже – лукавит.

Успешный бизнесмен средней руки – он сейчас призывает к сокращению бизнеса, например международной торговли. Арни призывает: «Покупайте местные продукты. Каждый раз, когда вы покупаете что-то из-за рубежа, это зло для окружающей среды — это как худшее, что вы можете сделать». По его мнению, корабли являются мощным источником парниковых газов.

Нет спора, что оные сильно загрязняют мировой океан тому свидетельства нефтяные пятна и мусорные острова на его поверхности. Но вот начёт их влияния на глобальный парниковый эффект стоит усомниться. Извержение крупного вулкана дает намного большее количество загрязняющих выбросов в атмосферу, чем все торговые морские и воздушные суда.

Встреча на высшем уровне в Глазго началась 31 октября и продлится до 12. К слову, она совпала с празднование Хэллоуина. И похоже, этот курьёз организаторов и участником саммита нисколько не смутил. Правда, лидеры России и Китая отказались на нём присутствовать лично. Выводы из этого делать не будем, просто отметим, как некоторое совпадение. А на этом форуме лидеры Запада не много не мало хотят перекроить мир, под видом борьбы с глобальным потеплением.

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