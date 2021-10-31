На Камчатке будут взвешивать диких медведей до и после спячки

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31 октября 2021, 19:43

Фото: Соцсети

Процедура не подразумевает ни снотворного, ни убийства на охоте. Мишки будут сами приходить, по очереди вставать на весы и уходить. В пресс-службе Кроноцкого заповедника утверждают, что их метод применяется в дикой природе впервые. Об этом сообщает «Экологиня».

Взвеситься, ничего не подозревая, животные смогут на берегу Курильского озера в Южно-Камчатском федеральном заказнике. Там сейчас устанавливают платформенные весы на тропе, ведущей к одному из крупнейших нерестилищ нерки в устье реки Хакыцин.

Тропа представляет собой дощатую гать, по которой мишки ходят на рыбалку. Весы монтируют вровень с этим настилом, а рядом ставят фотоловушки, чтобы по таймкоду сопоставлять данные с разных устройств. Работники заповедника говорят, что большинство местных медведей знают «в лицо».

Отъевшийся перед спячкой самец может весить более 600 кг, поэтому нагрузку для платформы предусмотрели с запасом: до 1 тонны.

Вот только в этом году тихоокеанский лосось не пришел на места своего нерестилища и всё из-за неконтролируемого промышленного улова и браконьерства, поэтому мишек нужно обязательно не только взвешивать, но и аккуратно продуманно подкармливать. А у их соседей по «сибирским меркам», пожары в Якутии, оставили медведей без ягод и грибов, как уходить на зиму непонятно.

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