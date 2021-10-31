Узбекистан стал 92-й страной-членом Международного союза охраны природы
31 октября 2021, 12:35
Узбекистан стал 92-й страной-членом Международного союза охраны природы (МСОП) и первой — из Центральной Азии. Союз был создан в 1948 году по инициативе ЮНЕСКО. В союз входят 120 государственных организаций и (с присоединением Узбекистана) 92 страны. Об этом сообщает «Газета.uz».
МСОП будет поддерживать страну в достижении устойчивого использования природных ресурсов, включая сохранение биоразнообразия и восстановления экосистем. Это особенно важно так как мы наблюдаем сейчас изменение климата и боремся с его последствиями.
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