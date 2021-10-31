Франция прекратила использование пластиковых стаканов и столовых приборов

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31 октября 2021, 11:57

Фото: Соцсети

С 2021 во Франции не продают пластиковые соломинки, стаканы и столовые приборы, а с 2022 года перестанут продавать часть фруктов и овощей в пластиковой упаковке. Об этом сообщает «ШЭР».

Из 30 видов фруктов и овощей, которые оборачивают в пленку, без нее начнут продавать баклажаны, лук-порей, помидоры, яблоки, бананы и апельсины. А это уже что-то.

К 2030 году пластиковую упаковку вряд ли запретят целиком, но в ЕС ее планируют либо полностью перерабатывать, либо использовать несколько раз.

В недавних исследованиях загрязнения пластиком морей, ученые выяснили, что 70% загрязнителя составляет пластик еды на вынос. Так что такая борьба очень своевременна, поскольку недавно был обнаружен новый пластиковый остров в океане, он уже по счету шестой.

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