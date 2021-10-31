В Неве обнаружены нефтяные пятна

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31 октября 2021, 11:40

Фото: НИА Экология

В акватории реки Нева в окрестностях Большеохтинского и Вантового мостов были обнаружены нефтяные пятна. Инспекторы Росприроднадзора в ходе проверки сведений о загрязнении нашли предполагаемый источник продуктов нефти. Об этом сообщает «НИА Экология».

По данным пресс-центра надзорного органа, им оказался сток ливневой канализации. Объект находится на балансе предприятия «Водоканал Санкт-Петербурга».

Общая площадь нефтяного разлива составила примерно триста квадратных метров, а его протяжённость – 12 километров. Плёнка достаточно тонкая, и собрать её невозможно. Поэтому специалисты обрабатывают речную поверхность специальной активной пеной.

Это ещё не все беды Невы, периодически в ней фиксируется многократное превышение ПДК антибиотиков. Сейчас вышел новый закон, который должен обязать предприятия фармпроизводств и больниц ставить фильтры.

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