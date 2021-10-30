В Рейкьявике построят дом будущего с настоящим воссозданием тундры

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

30 октября 2021, 13:27

Фото: Jakob+MacFarlane

В столице Исландии появится самое большое в стране деревянное сооружение, на крыше которого будет воссоздана настоящая тундра. Стройплощадку устроят на месте одной из крупнейших свалок Рейкьявика. Таким образом проект сразу становится экологичным. Об этом сообщает «Главгосэкспертиза».

В самой идеи строительства был заложен путь развития города, который бы не только давал людям жилье и необходимую инфраструктуру, но и восстанавливал бы загрязненную экологию.

Шестиэтажный жилой дом, который здесь возведут, будет иметь форму кольца. Во внутреннем дворе его предполагается разбить сад, представляющий собой типичный исландский ландшафт. Здесь построят небольшой искусственный водоем и посадят невысокие растения. Авторы проекта уверены, что в саду поселятся птицы и другие представители местной фауны, ведь здесь будут созданы природные условия.

Другой сад, а точнее, настоящая тундра в миниатюре будет устроена на крыше здания. Жители смогут использовать крышу как место для прогулок и пикников. Кстати, крыши, покрытые мхом и невысокой травой,- характерный для традиционной исландской архитектуры.

Остается добавить, что проект Living Landscape недавно победил на международном конкурсе «C40 Изобретая города заново», где были представлены проекты радикально новых идей развития современных городов.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости