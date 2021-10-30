В США олень два года ходил с шиной на шее

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30 октября 2021, 12:21

Фото: Соцсети

Сотрудники служба охраны дикой природы сумели усыпить оленя, который весил 270 килограммов, и наконец освободить его от шины на шее. Это была четвёртая попытка за неделю. Его удалось освободить, но пришлось срезать рога. Об этом сообщает «Discover».

Один из сотрудников службы Скотт Мердок рассказал, что около шеи оленя была небольшая рана и отсутствовали волосы. Они не смогли разрезать шину из-за стали в её составе, поэтому им пришлось подпилить рога животному.

Самое удивительное в этой истории, что олень несмотря на такую тяжелую ношу остался жив и не стал жертвой хищников, ведь убежать или отбиться с шиной на шее практически невозможно.

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