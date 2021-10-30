Генетический анализ помог выявить происхождение загадочных китайских мумий

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30 октября 2021, 11:55

Фото: Мумифицированная женщина из Таримского бассейна Сяохэ. «National Geographic Россия»

Сотни мумий, найденных в Таримской котловине Синьцзян-Уйгурского автономного района, долгое время вызывали у археологов недоумение. Останки, датируемые периодом от 2000 г. до н.э. примерно до 200 г. н.э., поразили исследователей своей сохранностью, роскошной одеждой и захоронением в гробах-лодках посреди песчаных дюн вдали от любого моря. Это открытие опровергает прошлые предположения исследователей. Об этом сообщает «National Geographic Россия».

Мумии Таримского бассейна оказались совсем не похожи на современных жителей этого региона. Ученые предположили, что покойники могли быть родом с побережья Черного моря или были связаны с группой с Иранского нагорья.

Мумифицированные люди, которых нарекли «людьми Сяохэ», произошли от древней плейстоценовой популяции охотников-собирателей, которые почти исчезли к концу последнего ледникового периода.

«Археогенетики давно искали голоценовые древние североевразийские популяции, чтобы изучить генетическую историю Внутренней Евразии. И мы нашли одно из них в самом неожиданном месте», – Чунвон Чжон, соавтор исследования.

До этого ученые предполагали связь людей Сяохэ с людьми с Иранского плато из-за их методов земледелия и орошения. Другие исследователи подозревали, что они пришли через евразийские степи из России, как и их северные соседи по Джунгарскому бассейну.

Однако после анализа геномов 13 мумий Таримского бассейна (с 2100 по 1700 гг. до н.э.) и пяти джунгарских скелетов (от 3000 до 2800 гг. до н.э.) ученые обнаружили, что ни одно из этих предполагаемых источников происхождения не было правильным.

Мумии Тарима принадлежат к изолированному генофонду древнеазиатского происхождения. Его истоки можно проследить вплоть до раннего голоцена 9000 лет назад, задолго до появления сельскохозяйственных сообществ бронзового века. Эта группа охотников-собирателей, вероятно, распространилась гораздо шире – их генетические следы прослеживаются и в Сибири.

По словам исследователей, люди Сяохэ кажутся самыми прямыми предками азиатских популяций, которые раньше занимались земледелием. Их северные соседи из Джунгарского бассейна также скорее всего являются смесью этого древнего населения и сибирских переселенцев.

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