Ученые придумали материал, который меняет цвет, если рыба и другие морепродукты начинают портиться

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29 октября 2021, 13:24

Фото: cell.com

Исследователи из Центральной лаборатории морских веществ Китайской академии наук изобрели материал, который поможет измерять свежесть морепродуктов, меняя цвет, если они портятся. Это не только обезопасит потребителей, но и поможет сократить пищевые отходы. Об этом сообщает «RB».

По словам учёных на создание трехцветного геля их вдохновила природа, а точнее изменение цвета у хамелеонов.

Морепродукты могут испортится из-за роста микробов, которые выделяют летучие аминовые газы. Выявление этих летучих веществ — ключевой этап производства. Если делать это по текущим стандартам, то требуется около четырех часов, чтобы обнаружить аммиак или диметиламин всего в одном образце рыбы.

В своем инновационном материале исследователи применили гидрогель, который меняет цвет, когда температура и уровень аммиака повышаются. Технология проста в использовании: вещество можно поместить прямо в упаковку с рыбой.

За несколько минут он окрашивается из красного в синий, а затем в зеленый. Эти три цвета позволяют ученым визуализировать изменения, которые происходят в ответ на раздражители. Гидрогель не меняет вкуса продуктов и безвреден, однако употреблять его в пищу не рекомендуется.

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