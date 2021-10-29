На Колыме создадут нацпарк, чтобы компенсировать экологический ущерб от золотодобычи

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29 октября 2021, 12:41

Фото: Соцсети

С таким предложением выступили ученые Института биологических проблем Севера Дальневосточного отделения РАН. Инициативу уже поддержало правительство Магаданской области. Об этом сообщает «Ресайкл».

По подсчетам ученых, за более чем столетнее освоение верхнеколымских россыпей полностью разрушены долины общей протяженностью около 3,7 тысячи км. и площадью свыше 1,55 тысячи кв. км. Пространство, охваченное результатами россыпной золотодобычи, занимает почти 50 тысяч кв. км. Для сравнения, площадь Московской области занимает 44 329 тысяч кв. км. Помимо изменения ландшафта, золотодобыча наносит огромный экологический урон рекам, порой меняя или затрудняя их течение, а также сильно загрязняя.

Парк «Черский» площадью 9,1 тыс. кв. км появится между Якутией и Магаданской областью – в Сусуманском и Ягоднинском районах Магаданской области, а также в южных отрогах хребта Черского. По предварительным данным, он будет состоять из двух кластеров – «Озеро Джека Лондона» и «Парк Омулевский».

На территории кластера известно об обнаружении четырех стоянок каменного века. Множественные находки в шурфах указывают на перспективность дальнейших археологических работ.

Помимо своей основной функции – защиты животного и растительного мира, а также природных ландшафтов Верхнеколымского бассейна, территория сможет рассматриваться как модельная точка для отслеживания динамики природных изменений на границе Арктической зоны России.

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