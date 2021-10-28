Комета-вулкан стала ярче в 250 раз и активно извергается

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28 октября 2021, 16:13

Изображение 29P.НАСА / Лаборатория реактивного движения / Калифорнийский технологический институт / Исследовательский це

Одно из самых вулканически активных тел во всей Солнечной системе — комета 29P — стала ярче в 250 раз и активно извергается. Она перемещается со скоростью 41 836 км/ч по Солнечной системе. Об этом сообщает «Хайтек».

Эта комета «украшена ледяными вулканами, которые извергаются 20 раз в год. Объект 29P был впервые обнаружили в 1927 году на орбитальном пути между Сатурном и Юпитером. Однако сейчас она переживает особенно нестабильный период. Так, астроном-любитель из Аризоны Элиот Херман в конце сентября наблюдал извержение кометы четыре раза подряд.

«Вспышка, которая началась 25 сентября — самая энергичная за последние 40 лет, — рассказал доктор Ричард Майлз из Британской астрономической ассоциации. В течение всего 56 часов произошли четыре извержения, что привело к той самой «супервспышке». Благодаря ней, комету можно увидеть в ночном небе.

На комете идентифицировали шесть вулканов. Но извергаются они не магмой, как мы себе это представляем на Земле. Это, скорее «криомагма», комбинация холодных жидких углеводородов, подобных тем, которые есть в озерах Титана, спутника Сатурна.

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