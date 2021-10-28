Ученые выяснили, почему уменьшился мозг современного человека

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28 октября 2021, 14:34

Фото: Соцсети

Американские ученые провели анализ 985 ископаемых и современных черепов человека и выяснили, что человеческий мозг дважды резко увеличивался в размерах — 2,1 и 1,5 миллиона лет назад, а затем, уже сравнительно недавно, три тысячи лет назад, снова уменьшился. Проведя параллели с муравьями, авторы выдвинули гипотезу, что уменьшение мозга произошло параллельно с передачей ряда функций в область коллективного разума. Об этом сообщает «РИА новости» со ссылкой на журнале Frontiers in Ecology and Evolution.

Хорошо известно, что человеческий мозг увеличивался в размерах в течение плейстоцена, а затем, в голоцене, неожиданно уменьшился. Точное время и причины этого обратного перехода до сих пор были неизвестны.

«Удивительный факт заключается в том, что наш мозг меньше по сравнению с мозгом наших плейстоценовых предков. Почему наш мозг уменьшился в размерах, было большой загадкой для антропологов», — приводятся в пресс-релизе издательства слова одного из авторов статьи доктора Джереми Де Сильва (Jeremy DeSilva) из Дартмутского колледжа.

В процессе изучения размеров и структуры колоний различных видов муравьев, а также физиологии и использования энергии на уровне отдельных насекомых, авторы обнаружили, что мозг муравьев в высокоорганизованных колониях меньше в отношении к размерам тела, чем в низкоорганизованных сообществах.

Хотя сообщества муравьев и людей во многом отличаются, исследователи считают, что у них существуют общие социальные черты, такие как групповое принятие решений, разделение труда и совместное производство продуктов питания. Но эти особенности не всегда были свойственны человеку, а возникли примерно на рубеже плейстоцена и голоцена, когда наши предки перешли от родового к племенному социальному укладу. В это же время произошло и изменение размеров мозга.

Точки изменений, которые ученые определили, документируют тенденции в размере мозга, но не раскрывают основных причин и механизмов энцефализации. Гипотеза «дорогой ткани» утверждает, что компромисс в выделенных ресурсах из одной ткани (мозга) в другую (кишечник) стал возможным благодаря переходу к более качественной диете у Homo, что частично стало возможным благодаря улучшенным технологическим навыкам, эксплуатации различных ресурсов и изобретению приготовленных продуктов через контролируемый огонь.

Ученые считают, что в будущем, когда у человека появится возможность хранить знания на разных устройствах, а также возникнут новые вспомогательные для человека удобства жизни, где ему все меньше нужно будет заботится о выживании – человеческий мозг снова уменьшится в размере.

Также ученые уверены, что успех исследования был связан с тем, что в нем участвовали специалисты из разных областей. Ученые высказывали разные предположения о эволюции мозга и обнаружили, что совместные исследования на людях и муравьях позволили найти ответ на этот вопрос.

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