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Динозавр выступил в ООН с климатической повесткой «не выбирайте вымирание»

, 13:06

Динозавр выступил в ООН с климатической повесткой «не выбирайте вымирание»
Отрывок из фильма, созданного, в том числе, при помощи компьютерной графики, выложен на сайте ООН

Программа развития ООН (UNDP) выпустила необычный ролик, главным героем которого стал динозавр, который предупредил человечество о скором вымирании. Об этом сообщает «Экологическая вахта».

Нарисованный с помощью компьютерной графики динозавр выступил с трибуны Генеральной Ассамблеи с целью побудить всех жителей планеты перестать придумывать оправдания и начать бороться с выбросами парниковых газов и бедностью, которые могут привести к исчезновению человеческого вида.

Он также назвал неоправданным в условиях глобального потепления государственное финансирование проектов по ископаемому топливу и сравнил это с вложениями вымерших видов в погубивший их астероид.

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