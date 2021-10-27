Китайский спутник будет учиться собирать космический мусор

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27 октября 2021, 15:57

Фото: Соцсети

Доставку устройства с космодрома Сичан на юго-западе Китая ???????? обеспечила ракета-носитель «Чанчжэн-3В». Об этом сообщает «Хайтек».

Спутник-уборщик «Шицзянь-21» разработан Шанхайской академией космических технологий и должен протестировать технологию по сбору космического мусора.

На орбите летают с огромной скоростью вышедшие из строя спутники и обломки от взрывов и столкновений космических аппаратов и не только. Главное проблема сейчас – это выход из строя спутников после столкновения с космическим мусором. На сегодняшний день единственной работающей технологией является увод старых спутников на соседние орбиты.

Этот запуск стал 36-м в этом году для CASC и 39-м для Китая в целом, включая запуски государственной компании Expace и чайной фирмы iSpace. CASC планирует выполнить более 40 запусков до конца года и установить национальный рекорд.

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