«Дачная амнистия» в новом виде легализует застройки в заповедниках

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

27 октября 2021, 14:41

Фото: Соцсети

Фактически новый законопроект, который Госдума приняла в первом чтении, разрешает узаконить дачи и коттеджи, оказавшиеся на территории особо охраняемых природных территорий. Авторов продления «амнистии» до 2031 года это не смущает. Об этом сообщает «Выводы на чистоту».

Скандальный вопрос на пленарке поднял «эсер» Грешневиков. «Ваша инициатива подразумевает, что в заповедниках можно будет в собственность оформить жилье и недвижимость. Это ставит вообще вопрос о существовании заповедников. Заповедники создавались для того, чтобы эта территория была удобна для комфортного проживания не людей, а животного мира», - напомнил он.

«Нужно стоять на стороне граждан, - отрезал Крашенинников. – Мы не предлагаем на самострой распространить «дачную амнистию». Речь идет о том, чем конкретно люди пользуются. Нельзя сейчас построить и сказать – вот я построил, оформите мне. Раз они все равно пользуются, их выгнать оттуда нельзя, нельзя нарушать их права. Правительство против, у нас есть другие коллеги из органов власти, которые тоже против. Мы будем ко второму чтению этот вопрос решать».

Узаконить самострой в заказнике, между тем, очень легко – напомнил коммунист Куринный. По закону единороссов, доказать свое право на домик в лесу можно, представив документы об оплате коммунальных услуг в течение ряда лет. Для этого можно просто заключить договор с владельцем электросетей – и регулярно отстегивать ему за электричество, а потом представить эти квитанции в качестве подтверждающих документов. И еще, у обычных граждан в заказниках коттеджей нет, зато у депутатов и служителей закона таковых множество.

Посмотрим, какие поправки внесут ко второму чтению.

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