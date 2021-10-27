Росприроднадзор оштрафовал Транснефть почти на 4,5 миллиарда рублей за разлив нефти под Новороссийском

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27 октября 2021, 14:14

Разлив нефти рядом с Новороссийском (Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости)

История длинная, во время разлива нефти под Новоросийском, топ-менеджмент компании «Транснефти» уверял, что, в момент аварии вылилось около одной тонны нефти. После тщательного расследования Росприроднадзора выяснилось, что разница между количеством нефти, прошедшей узел учета и фактически поступившей на борт танкера составила 384 тонны. В результате сумма штрафа за нанесенный ущерб природе составила 4 млрд 482 млн 397 тыс. 831 руб. Об этом сообщает «Выводы на чистоту».

Специалисты Росприроднадзора 9 августа, установили: «Превышения в морской воде ПДК нефтепродуктов в трёх точках, в том числе в одной точке отбора проб (район с. Большой Утриш) значительные — до 440 раз». А в пробах от 12 августа (через пять дней после аварии) «предельно допустимые концентрации нефтепродуктов — 4 ПДК». И всё это — как раз в тех местах, где отдыхающие купались в море. Усугубляет ситуацию тот факт, что «АО КТК-Р предоставлялись недостоверные сведения, имеющие значение для объективного и всестороннего административного расследования».

КТК с суммой ущерба, заявленной Росприроднадзором, не согласен и после получения официального уведомления будет обжаловать оценку в суде.

Этот разлив имеет свои последствия для всех нефтяных стивидоров. По поручению вице-премьера Виктории Абрамченко Росприроднадзор проверит 117 предприятий на соблюдение требований перевалки нефти.

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